Da Leonardo DiCaprio a Spike Lee: tutte le celebrities avvistate ai playoff dell'NBA

Il calendario iniziale delle partite prevedeva due incontri al Madison Square Garden e alla Crypto.com Arena di New York: ai playoff dell'NBA, la lega di pallacanestro professionistica del nord America, le celebrità sono state una presenza costante, facendo il tifo per le loro squadre del cuore. In primis Leonardo DiCaprio e Sean Penn, un duo da Oscar, è doveroso ricordare, vista la loro partecipazione nel film Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson che ha trionfato in sei categorie alla cerimonia dell'Academy. Colto negli scatti anche Eddie Murphy, che tornerà con la voce nel cast di Shrek 5, in arrivo al cinema nel 2027. Tra gli altri anche la coppia affiatatissima Timothée Chalamet-Kylie Jenner, Ben Stiller, Spike Lee e il comico e presentatore televisivo Jimmy Fallon.