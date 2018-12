Lèa Seydoux fa il bis, la Bond Girl torna per la seconda volta nello stesso ruolo

Sarà di nuovo Léa Seydoux a vestire i panni di Bond Girl nel capitolo 25 della saga dedicata a James Bond che uscirà nel 2020. L'attrice francese vestirà quindi ancora i panni di Madeleine Swann, figlia di Mr. White, avversario di James Bond in "Casino Royale" e "Quantum of Solace". Nella storia dei film dedicati all'agente segreto inglese, negli ultimi 50 anni., è la prima volta che un'interprete femminile torna nel ruolo. La Seydoux aveva interpretato Madeleine Swann in “Spectre”, diretto da Sam Mendes nel 2015. Nel film la bionda psicologa fuggiva con James Bond (interpretato da Daniel Craig) alla fine del film su una Aston Martin DB5. Ed è da lì che Bond 25 dovrebbe ripartire. Altre attrici come Maud Adams sono tornate sul set in più film della saga, ma non nel ruolo di Bond Girl. Oltre 50 anni fa invece Eunice Gayson, prima Bond Girl della serie cinematografica, recità a fianco di Sean Connery in "Licenza di uccidere" (1962) e in "Dalla Russia con amore" (1963). Da allora però non è più accaduto.