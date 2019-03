Laura Pausini in costume alle Maldive: "Mi sembra di stare in paradiso"

Il volto rilassato, sorridente e in splendida forma ... finalmente in vacanza. Laura Pausini posta una serie di scatti in costume dalle Maldive, dove si trova con la famiglia. Un break dopo un periodo di intenso lavoro, prima di ricominciare con il tour negli stadi italiani con Biagio Antonacci. Dietro l'obiettivo il marito Paolo Carta: "Posso essere io l’occasione che aspetti da una vita... ed io sarò di più... io sarò la certezza che chiedevi tu. Innamorata del mio fotografo!" scrive la cantante accanto ad alcune immagini in bianco e nero, mentre nella didascalia di quelle a colori parla dei suoi ultimi 5 anni di successi e di gioie...: "Sono stati 5 anni intensi, senza fermarsi mai: 3 dischi, 3 tour, 2 The Voice Messico, 1 The Voice Spagna, 2 La Banda Usa, 1 XFactor Spagna, Laura e Paola Italian Tv Show, e le partecipazioni a 1 Grammy Award, 2 Premio Lo Nuestro Award, 1 Premio Juventud, 1 Billboard Award, 3 Latin Grammy Award, 1 Emmy Award... 5 anni belli tosti ma straordinari, che finalmente ho deciso di festeggiare così. Chi mi conosce sa che non amo fare vacanze, ma stavolta ho ceduto. E mi sembra di stare in paradiso!"