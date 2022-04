05 aprile 2022 14:53

La Notte della Taranta conquista il Womad di Peter Gabriel

Importante incontro tra la "Notte della Taranta" e il "Womad" ideato da Peter Gabriel. Le due più importanti rassegne di world music nella scena internazionale si sono incontrate in Ciile. Un'esplosione di gioia a ritmo di pizzica per il pubblico di Recoleta a Santiago dopo due anni di restrizioni da pandemia. L’Orchestra Popolare ambasciatrice ufficiale della Taranta salentina ha infiammato la piazza con il potente suono del tamburello. Un viaggio di suoni emozionante, divertente, innovativo quello proposto dall’Orchestra Popolare Notte della Taranta, capitanata da Gianluca Longo. E' stato uno dei concerti che più ha esaltato il pubblico del "Womad Chile 2022", il world of music and dance festival, capace di promuovere i suoni dei paesi lontani nella dimensione pop.