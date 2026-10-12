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© IPA |  Kelly Osbourne 
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Il periodo più difficile

Kelly Osbourne durante "l'anno peggiore della sua vita"

In seguito alla morte del leggendario padre Ozzy e la separazione da Sid Wilson, la 41enn attrice, cantante e stilista ha scelto una vita il più possibile lontana dai riflettori insieme al figlio

12 Ott 2026 - 16:52
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