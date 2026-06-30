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gli scatti

Kanye West festeggia il compleanno in maschera a Versailles

Il rapper ha celebrato i suoi 49 anni in compagnia della moglie Bianca Censori e una ventina di amici nella splendida cornice della Reggia francese

30 Giu 2026 - 11:33
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