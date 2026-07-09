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grandi protagonisti

Da Justin Bieber ai BTS: ecco le star che si esibiranno all'Halftime Show dei Mondiali 2026

Domenica 19 luglio, giornata conclusiva dei Mondiali, uno spettacolo di 11 minuti vedrà protagonisti volti della musica tra cui Madonna, Shakira e i Coldplay

09 Lug 2026 - 15:46
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