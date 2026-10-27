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Diva dal sorriso smagliante

Julia Roberts: gli scatti della regina delle commedie romantiche

L'attrice è stata il volto di pellicole che hanno fatto la storia a cavallo tra gli anni '90 e inizi 2000, tutt'oggi la sua bravura cinematografica resta una costante 

27 Ott 2026 - 17:34
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