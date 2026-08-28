Jovanotti a Palermo da Pippo Inzaghi: "Ho incontrato un mito"

Una mattinata speciale per Jovanotti a Palermo, dove il cantautore ha incontrato Pippo Inzaghi a Villa Igiea. L'allenatore del Palermo ha consegnato all'artista una maglia rosanero personalizzata, con il nome Jovanotti, il numero 9 e l'autografo. Un regalo che l'artista ha accolto con grande entusiasmo, sintetizzando l'emozione dell'incontro con una sola frase: "Ho incontrato un mito". Le foto dell'incontro sono state condivise sui social. Lorenzo Cherubini è in città in vista del doppio appuntamento con il suo Jova Summer Party, in programma sabato 29 e domenica 30 agosto all'Ippodromo La Favorita.
L'appuntamento con il tecnico rosanero è arrivato dopo una lunga avventura sulle due ruote: il cantante ha raggiunto Palermo in bicicletta, completando il suo particolare Jova giro partito da Roma. L'artista ha raccontato in un video pubblicato su Instagram le ultime ore del suo viaggio di 1800 km e il caldo siciliano: "Fa un caldo bestiale, ma mi piace perché lo immagino proiettato sul palco di sabato e domenica" ha spiegato.