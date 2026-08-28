Jovanotti a Palermo da Pippo Inzaghi: "Ho incontrato un mito"

Una mattinata speciale per Jovanotti a Palermo, dove il cantautore ha incontrato Pippo Inzaghi a Villa Igiea. L'allenatore del Palermo ha consegnato all'artista una maglia rosanero personalizzata, con il nome Jovanotti, il numero 9 e l'autografo. Un regalo che l'artista ha accolto con grande entusiasmo, sintetizzando l'emozione dell'incontro con una sola frase: "Ho incontrato un mito". Le foto dell'incontro sono state condivise sui social. Lorenzo Cherubini è in città in vista del doppio appuntamento con il suo Jova Summer Party, in programma sabato 29 e domenica 30 agosto all'Ippodromo La Favorita.