John Travolta si toglie il parrucchino: eccolo pelato

In questi anni John Travolta ci ha abituati ai look più strani, soprattutto per quanto riguarda i capelli. Anni fa è infatti apparso, all'improvviso, con una folta chioma, facendo pensare a un trapianto cutaneo. E invece si trattava di un parrucchino. La star di Hollywood ha infatti mostrato, per la prima volta, la sua testa rasata su Instagram: "Spero che tutti abbiano un ottimo anno nuovo", scrive. Il suo proposito, a quanto pare, è di mostrarsi per quello che è... E siamo solo all'inizio!