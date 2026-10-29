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La scelta dopo il parto

Jennifer Lawrence ricorre al lifting al seno: le foto

L'attrice ha spiegato di aver sentito la necessità dell'intervento in seguito alla seconda gravidanza, soprattutto in vista dei suoi prossimi film

29 Ott 2026 - 07:00
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