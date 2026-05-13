1 di 26
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

A Milano

I Pinguini Tattici Nucleari presentano il nuovo singolo "Sorry Scusa Lo Siento"

La band ha ascoltato il brano con un ristretto gruppo di fan

13 Mag 2026 - 10:52
26 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su