I Backstreet Boys fanno fare un tuffo negli anni 90 a un Forum di Milano sold-out

Tutto esaurito al Forum di Assago (Milano) per i Backstreet Boys, nell'unica data italiana del loro "DNA World Tour". Il gruppo sta portando sul palco l'ultimo disco "DNA", uscito lo scorso 25 gennaio. "Queste canzoni sono un'ottima rappresentazione di noi stessi come individui e come parte del gruppo. E' il nostro Il nostro cammino prosegue e c’è ancora tanto da fare. Ci accingiamo a vivere un nuovo capitolo che ancora non è stato scritto e tutto questo è entusiasmante" hanno dichiarato. I Backstreet Boys proseguiranno il loro tour europeo fino al 25 giugno, salutando il Vecchio Continente con la data di Budapest.