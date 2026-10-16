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DAL 23 FEBBRAIO 2027

Gli U2 annunciano "The greatest show on Earth"

La band Bono ha pubblicato, accompagnato dal relativo videoclip e dalle prime date del tour 2027: l'Italia, al momento, non c'è

16 Ott 2026 - 11:16
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