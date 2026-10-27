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La musica nel sangue

Giovanni Baglioni, le foto del figlio di Claudio

Nel corso degli anni è riuscito a farsi una carriera nella musica nonostante l'ingombrante cognome paterno, togliendosi varie soddisfazioni

27 Ott 2026 - 17:48
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