Nati belli: i figli dei vip conquistano le passerelle. Dai ragazzi di Britney Spears alla giovane Accorsi

Sono cresciuti e ora, merito anche di genitori già bellissimi, i nepo baby conquistano la moda: sulle passerelle i cognomi famosi sono sempre di più. Tra gli esordi in sfilata c'è quello di Sean Preston e Jayden Federline, i figli di Britney Spears e del ballerino Kevin Federline, rispettivamente di 20 e 19 anni. Non passa inosservata anche la figlia di Stefano Accorsi e Laetitia Casta, la sedicenne Athena, che segue le orme della madre per somiglianza e carriera. Il legame di sangue con le supermodelle degli anni Novanta è un passaporto assicurato per il successo. Ne sa qualcosa Kaia Gerber, identica alla mamma Cindy Crawford, ma anche Lila Moss, figlia di Kate, e Matilde Lucidi, la cui mamma iper orgogliosa Bianca Balti ha condiviso sui social il suo entusiasmo nel vederla sfilare a Parigi. Il fascino si eredita anche dai grandi del cinema: è il caso di Deva Cassel, splendida unione di Monica Bellucci e Vincent Cassel, di Iris Law, che ha preso lo sguardo magnetico del papà Jude Law, e della giovanissima Sunday Rose Urban, figlia diciottenne di Nicole Kidman e Keith Urban. Non mancano le sorprese e le nuove generazioni che rompono gli schemi, come Kai Schreiber, figlia di Liev Schreiber, e Lennon Gallagher, che porta sulle passerelle l'attitudine rock di papà Liam.