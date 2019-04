Elton John visita a sorpresa gli Uffizi in sedia a rotelle

Nonostante un infortunio alla caviglia, che lo costringe in carrozzina, Elton John ha voluto visitare la Galleria degli Uffizi, a Firenze. Accompagnato dal marito David Furnish e dai due figli, il cantante si è soffermato, in particolare, davanti alla Venere del Botticelli, e poi nelle sale dedicate a Leonardo, Michelangelo e Caravaggio. Accolto dal direttore Eike Schimdt, è poi salito sulla terrazza per un caffè e per guardare Firenze dall'alto. "Nemmeno una distorsione alla caviglia potrebbe impedirmi di vedere uno dei musei più belli del mondo", ha poi scritto la rockstar postando una foto di lui agli Uffizi in sedia a rotelle.