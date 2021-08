02 agosto 2021 09:47

Elton John e il marito passeggiano per Portofino coi figli e la rockstar appare... affaticata

Dopo Jennifer Lopez anche Elton John e suo marito David Furnish sono sbarcati a Portofino durante le loro vacanze in yacht. Coloratissimo come sempre il "Rocketman", 74 anni, ha esibito un look floreale, con camicia arancione, pantaloncini blu navy e scarpe, tutto rigorosamente griffato Gucci.

Con Elton, che è apparso un po' appesantito da qualche chilo di troppo, e David, anche i due figli Zachary, 10 anni, ed Elijah, otto. La famigliola ha passeggiato per le vie del porticciolo ligure e poi ha fatto sosta al ristorante Puny e in una boutique di orologi.

Quando i due coniugi (uniti civilmente dal 2005 e convolati a nozze nel 2014, ndr) sono poi saliti sul loro yacht la rockstar inglese, 74 anni, ha dovuto fare una sosta per riprendere fiato ed è stato poi aiutato a salire sulla scaletta.