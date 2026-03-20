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Cinema in lutto

È morto l'attore Chuck Norris

La star del cinema d'azione ed ex campione del mondo di karate, si è spento a 86 anni. Nel corso della sua lunga carriera cinematografica ha recitato in circa quaranta film

20 Mar 2026 - 15:37
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