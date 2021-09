20 settembre 2021 11:44

Da Sangiovanni a Carmen Consoli, successo agli "Aperol with Heroes"

Successo per "Aperol with Heroes Together we can", il festival dal vivo e in streaming che si è svolto all'Arena di Verona e che ha vosto sul suo palco 12 grandi artiste e artisti della scena musicale pop italiana contemporanea per 4 ore di musica live. Si sono alternati Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni, Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame.