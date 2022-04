15 aprile 2022 15:31

Coachella 2022, i Maneskin in California pronti per il festival musicale

Dopo due anni di stop a causa della pandemia di Covid, torna in California il Coachella, festival musicale che, in due fine settimana, raccoglie i cantanti e musicisti più importanti e cool del momento. Quest'anno, tra Harry Styles, Billie Eilish e The Weeknd, ci sono anche i Maneskin, che non smettono di collezionare successi. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, che a breve inizieranno un tour mondiale, porteranno live le sonorità del loro secondo album "Teatro d'Ira - Vol. I", certificato disco di platino e con oltre un miliardo di ascolti su Spotify. Al Coachella non è però protagonista solo la musica, ma anche la moda: proprio al festival le star e i partecipanti sperimentano nuovi look, spesso eccentrici ed esagerati. Nel caso dei Maneskin, Coachella gioca a loro favore anche a livello di look. Con pelle laminata e borchie, non è escluso che la band italiana lanci un nuovo trend.