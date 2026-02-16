1 di 13
l'avvocato del "Padrino"

Cinema, addio a Robert Duvall

Indimenticabile nel ruolo del colonnello Kilgore di "Apocalypse Now" con la battuta: "Adoro l'odore del napalm al mattino"

16 Feb 2026 - 20:46
hollywood
il padrino