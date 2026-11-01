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SCATTO OSE'

Christina Aguilera nuda nella vasca da bagno per Halloween

La cantante indossa soltanto una collana e copre i capezzoli con decorazioni a tema Halloween per evitare la censura di Instagram

01 Nov 2026 - 14:19
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