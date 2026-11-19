L'ironia di Christian De Sica strappa un sorriso ai suoi follower. Questa volta il protagonista è uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram, che lo ritrae in un momento decisamente simpatico insieme ad Achille Lauro. Nella fotografia, De Sica è intento a mangiare, seduto a tavola, mentre davanti a lui il cantante lo osserva. Un'immagine apparentemente semplice, ma che diventa irresistibile grazie alla didascalia scelta dall'attore: "I giovani non mangiano". Christian De Sica trasforma così un momento conviviale in una piccola gag, prendendo bonariamente in giro le nuove generazioni e contrapponendo la sua voglia di godersi il cibo allo sguardo di Achille Lauro. Nei commenti non sono mancati sorrisi, battute e reazioni divertite da parte degli utenti, conquistati dalla spontaneità dello scatto e dall'umorismo dell'attore.