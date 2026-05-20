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© Getty | Cher al Met Gala 2026
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la diva fra cinema e musica

Cher compie 80 anni: una carriera costellata di successi

La cantante celebra i suoi 80 anni accanto al compagno Alexander Edwards

20 Mag 2026 - 06:52
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