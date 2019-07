Céline Dion indossa il Cuore dell oceano di Titanic e fa impazzire i fan

Céline Dion è indubbiamente una protagonista assoluta della cultura pop. Ospite a Parigi durante la settimana dell'alta moda, ha reso omaggio al film "Titanic" accendendo l'entusiasmo dei fan di Jack e Rose sparsi in tutto il mondo. La cantante ha indossato un replica del "Cuore dell'oceano", la collana con pendente di diamante blu a forma di cuore che apparteneva a Rose, personaggio interpretato da Kate Winslet nell'amatissimo kolossal del 1997. E' la seconda volta che Céline lo indossa. La prima è stata durante la cerimonia degli Oscar 1998 (con una replica da 171 carati poi venduta all'asta), quando la pellicola di James Cameron vinse ben 11 statuette, compresa quella per il suo brano "My heart will go on".