16 febbraio 2022 17:49

"Casanova Opera Pop", in scena a Milano il kolossal di Red Canzian

E' in scena al teatro Arcimboldi di Milano fino al 20 febbraio "Casanova Opera Pop", il musical kolossal concepito, composto e prodotto da Red Canzian. Tratto dal best-seller di Matteo Strukul "Giacomo Casanova - la sonata dei cuori infranti", in due ore di spettacolo diviso in due atti, con oltre 30 cambi scena costruiti con proiezioni dall'effetto immersivo, 120 costumi e la regia di Emanuele Gamba, racconta Giacomo Casanova in un'età intorno ai 35 anni, al rientro dall'esilio e strenuo difensore di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero venduta allo straniero. Oltre che salvatore della Serenissima, Casanova è anche presentato come innamorato - finalmente - della giovane Francesca, nobile dal cuore assetato di giustizia e libertà. Tra i protagonisti Gian Marco Schiaretti, Francesca Erizzo, Angelica Cinquantini e Gipeto.