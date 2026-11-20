Bruno Mars, il commovente addio al padre Peter Hernandez: "Mi mancherai ogni giorno"
Il cantante ha annunciato la scomparsa del papà con un messaggio carico di dolore e una fotografia del loro ultimo incontro in ospedale. Peter Hernandez aveva 74 anni ed era stato il primo a portarlo sul palco
"La scorsa settimana ho potuto abbracciare mio padre per l'ultima volta". Comincia così il commovente messaggio con cui Bruno Mars ha annunciato la morte del padre Peter Hernandez, scomparso all'età di 74 anni. Un addio doloroso, affidato a Instagram, attraverso il quale il cantante ha voluto ricordare l'uomo che più di ogni altro ha segnato la sua vita. Ad accompagnare le parole dell'artista, una fotografia che lo ritrae mentre abbraccia il padre in ospedale, durante quello che sarebbe stato il loro ultimo incontro.
Nel suo messaggio, il cantante non ha nascosto la sofferenza per la perdita, raccontando quanto il padre sia stato fondamentale nella sua crescita personale e artistica. "La scorsa settimana ho potuto abbracciare mio padre per l'ultima volta. Ho sempre detto che è l'uomo che mi ha insegnato tutto ciò che conosco, specialmente quando si tratta di musica. Ha cresciuto le mie quattro bellissime sorelle, mio fratello e me. Ai miei occhi era il papà più grande del mondo, e mi mancherà ogni giorno finché non ci incontreremo di nuovo. Ti amo, Pops. Saluta mamma da parte mia".
Chi era Peter Hernande?
Peter Hernandez non era soltanto il padre di una delle popstar più celebri al mondo. Era anche un musicista e un percussionista, profondamente legato alla scena musicale delle Hawaii. Guidava i Love Notes, un gruppo doo-wop che si esibiva nei locali di Waikiki, dove cantava e ballava anche la moglie Bernadette. È proprio in quell'ambiente che Bruno Mars ha vissuto le sue prime esperienze sul palco. Quando aveva appena quattro anni, i genitori decisero di coinvolgerlo negli spettacoli, affidandogli il ruolo di Little Elvis, una piccola versione di Elvis Presley.
L'infanzia difficile e il legame speciale con il padre
Dietro il successo di Bruno Mars c'è anche una storia familiare fatta di sacrifici e momenti complicati. Dopo la separazione dei genitori, il cantante visse per un periodo insieme al padre e al fratello in condizioni difficili. Lui, il padre e il fratello avevano trovato sistemazione in un alloggio di una sola stanza all'interno di un parco ormai chiuso. Di quel periodo Bruno Mars aveva conservato soprattutto un ricordo: la capacità del padre di trovare sempre un posto dove dormire e di garantire ai figli un tetto, anche quando tutto sembrava complicato.
Il saluto alla madre
Bruno Mars affida idealmente al padre un messaggio per la donna che li aveva accompagnati nella vita familiare e nei primi anni della sua crescita: "Ti amo, Pops. Saluta mamma da parte mia".