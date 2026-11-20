Nel suo messaggio, il cantante non ha nascosto la sofferenza per la perdita, raccontando quanto il padre sia stato fondamentale nella sua crescita personale e artistica. "La scorsa settimana ho potuto abbracciare mio padre per l'ultima volta. Ho sempre detto che è l'uomo che mi ha insegnato tutto ciò che conosco, specialmente quando si tratta di musica. Ha cresciuto le mie quattro bellissime sorelle, mio fratello e me. Ai miei occhi era il papà più grande del mondo, e mi mancherà ogni giorno finché non ci incontreremo di nuovo. Ti amo, Pops. Saluta mamma da parte mia".