1 di 6
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Lontano dai riflettori

Bido Carrisi, le foto del figlio minore di Al Bano

A differenza dei fratelli maggiori e della sorella, il neo 24enne ha deciso di tenersi lontano dal mondo dello spettacolo

28 Ott 2026 - 17:14
6 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
al bano