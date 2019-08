Bella Thorne, l ex stellina Disney si dà alla porno-regia e alla poesia...

Porno e poesia. Bella Thorne sembra aver trovato la sua strada... artistica. L'ex stellina Disney e attuale fidanzata di Benjamin Mascolo (il Benji del duo Benji & Fede) si prepara al suo debutto alla regia di un film pornografico "Her & Him", che sarà visibile sul portale erotico di streaming PornoHub. Intanto ha pubblicato un libro di poesie autobiografiche "The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray", in cui racconta della sua infanzia, degli abusi sessuali subiit, della perdita del padre, delle sue relazioni sentimentali e dell'amore per la sorella maggiore Dani. Su Instagram condivide infine i consueti scatti super sexy in topless (quello consentito sui social) mentre cita versi delle sue poesie.