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Ariana Grande si ferma dopo il tour: il peso del giudizio per l'aspetto fisico

La cantante ha dato l'annuncio dopo l'uscita del suo nuovo singolo "Petal", spiegando di non reggere più il "continuo giudizio dell'opinione pubblica"

03 Ago 2026 - 12:20
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