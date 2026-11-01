Ariana Grande è Emily di Corpse Bride: il travestimento di Halloween è da brividi!

Ariana Grande si è trasformata in una sposa decisamente fuori dal comune in occasione di Halloween. La popstar ha reso omaggio a Emily, la protagonista di Corpse Bride, il celebre film d'animazione di Tim Burton, sfoggiando il suo iconico abito da sposa e un bouquet stretto tra le mani. A completare il travestimento, un'espressione malinconica e uno sguardo spiritato, perfettamente in linea con il personaggio. Un look gotico e suggestivo che ha porttoa tutta l'atmosfera dark del mondo di Burton nella notte più spaventosa dell'anno.