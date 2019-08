Appello di Javier Bardem all Onu per proteggere gli oceani

Il premio Oscar Javier Bardem scende in campo all'Onu per salvare gli oceani. L'attore e appassionato attivista ha preso parte a un incontro intergovernativo al Palazzo di Vetro di New York invitando i Paesi a concordare un trattato che protegga almeno il 30 percento dei mari entro il 2030. "Non possiamo permetterci di sbagliare", ha detto. "Qualunque cosa accada durante questa conferenza avrà un profondo impatto sulla vita dei nostri oceani e sul futuro dell'umanità. I delegati devono sapere che il mondo sta guardando", ha aggiunto Bardem, che ha parlato in qualità di rappresentante di Greenpeace.