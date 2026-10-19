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© Instagram | Antonella Elia 
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In forma a 62 anni

Antonella Elia e l'attività fisica: le foto dei suoi allenamenti

La showgirl non ha mai nascosto la sua passione per lo sport e sui social ha più volte condiviso delle foto in cui fa varie attività

19 Ott 2026 - 12:22
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antonella elia