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tutto pronto per la cerimonia di Los Angeles

Alla vigilia della Notte degli Oscar, ultimi ritocchi e prove generali

Intanto, le statuette per gli attori alla 98esima edizione restano tra le più incerte della stagione

14 Mar 2026 - 16:27
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