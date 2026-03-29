© Dal Web | Wannabe - Spice Girls
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Da "Wannabe" a "Don’t Speak", passando per Oasis e Ramazzotti: viaggio tra i brani che hanno segnato un'epoca e che suonano ancora incredibilmente attuali
Ci sono canzoni che non invecchiano, semplicemente cambiano pelle insieme a noi. Tornano all'improvviso, magari in radio o in una playlist, e ci riportano esattamente dove eravamo in quel lontano 1996, uno di quegli anni irripetibili: un'esplosione di hit diventate colonne sonore generazionali. Nel 2026 quelle stesse canzoni compiono trent'anni. Sono brani che hanno influenzato generi che oggi dominano le classifiche (pop, R&B, hip-hop, indie rock), in molti casi tornati virali grazie ai social. E la verità è che le sappiamo ancora tutte a memoria. Queste sono solo dieci delle canzoni straniere più iconiche di quell'anno. Se si scava nella memoria, ognuno di noi potrebbe stilare una propria classica.
1. Wannabe - Spice Girls È molto più di una canzone: è un manifesto pop. Wannabe ha definito il concetto di girl power, trasformando cinque ragazze inglesi in un fenomeno globale. Bastano le prime note per scatenare ancora oggi cori collettivi e nostalgia pura.
2. Virtual Insanity - Jamiroquai Visionaria e magnetica, è il perfetto ritratto di un mondo in corsa verso la tecnologia. Il video, con il pavimento in movimento, è entrato nella storia quanto la canzone stessa, diventando iconico e imitato per decenni.
3. Ironic - Alanis Morissette Paradossi, coincidenze e piccoli drammi quotidiani: Ironic è diventata una lente attraverso cui leggere la vita. E, a distanza di trent'anni, continua a farci sorridere con un pizzico di malinconia.
4. Don't Look Back in Anger - Oasis Un inno generazionale nato quasi per caso. Scritto da Noel Gallagher, è ancora oggi cantato a squarciagola, tra nostalgia e orgoglio britpop.
5. Killing Me Softly - Fugees La voce di Lauryn Hill trasforma questo classico in qualcosa di ipnotico. Una reinterpretazione che ha attraversato generazioni, rendendo eterno un brano già leggendario.
6. Lovefool - The Cardigans Sotto una melodia leggera si nasconde una delle canzoni più struggenti degli anni Novanta. L’amore disperato raccontato qui è diventato un cult, complice anche il cinema e un’estetica indimenticabile.
7. Don't Speak - No Doubt Il dolore di una relazione che finisce diventa un successo planetario. Con la voce di Gwen Stefani, il brano ha definito un’epoca e uno stile, tra rock e vulnerabilità.
8. Macarena - Los del Río Uno dei tormentoni più grandi di sempre: nel 1996 era ovunque, grazie anche al balletto iconico che tutti conoscono ancora oggi. Ancora nel 2026 spunta in feste, eventi e social, dimostrando quanto un ritmo semplice ma geniale possa diventare eterno.
9. Summer is crazy - Alexia Uno dei simboli assoluti della eurodance anni '90: energia pura, ritornello immediato e atmosfera estiva che ha dominato le classifiche. Ancora oggi è un classico dei revival e dei DJ set nostalgici, capace di riportarti in un attimo nell'estate del '96.
10. Breathe - The Prodigy Un'esplosione di energia elettronica e ribellione: nel 1996 ha ridefinito il suono big beat con un'attitudine aggressiva e inconfondibile. Ancora oggi suona potentissima, spesso usata in film, eventi e DJ set per la sua carica oscura e ipnotica.