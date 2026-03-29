Ci sono canzoni che non invecchiano, semplicemente cambiano pelle insieme a noi. Tornano all'improvviso, magari in radio o in una playlist, e ci riportano esattamente dove eravamo in quel lontano 1996, uno di quegli anni irripetibili: un'esplosione di hit diventate colonne sonore generazionali. Nel 2026 quelle stesse canzoni compiono trent'anni. Sono brani che hanno influenzato generi che oggi dominano le classifiche (pop, R&B, hip-hop, indie rock), in molti casi tornati virali grazie ai social. E la verità è che le sappiamo ancora tutte a memoria. Queste sono solo dieci delle canzoni straniere più iconiche di quell'anno. Se si scava nella memoria, ognuno di noi potrebbe stilare una propria classica.