© Samuele Faulisi
IN TOURNEE FINO AD APRILE 2026

"We Will Rock You", le eomozioni sul palco

Giorgio Adamo e Alessandra Ferrari raccontano a TgCom24 come la passione, il lavoro di squadra e la dedizione ai personaggi rendono ogni replica un’esperienza unica, tra musica dal vivo ed emozione sul palco

22 Dic 2025 - 09:55
35 foto