"Milano per Gaber" celebra il signor G.

Il 2019 coincide con gli 80 anni dalla nascita del Signor G e ospita un'edizione di Milano per Gaber particolarmente ricca di eventi. Come da tradizione sarà il Piccolo Teatro di Milano il principale punto di riferimento per le iniziative in programma. Il Piccolo Teatro Strehler ospiterà due incontri di altissimo livello: Paolo Conte (26 aprile) e Cesare Cremonini (27 aprile). Tante le attività dedicate ai giovani curate da Lorenzo Luporini con le lezioni nelle scuole e con gli incontri con gli artisti Coma Cose (26 aprile) e Willie Peyote (27 aprile). Allo Studio Melato l’incontro spettacolo con Elio (28 aprile), da ottobre in tour con "Il Grigio". Per informazioni: www.giorgiogaber.it e www.piccoloteatro.org