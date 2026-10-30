1 di 17
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

lo show dei record

"Il Piccolo Principe" riparte dal Teatro Carcano di Milano

 Lo spettacolo giunto alla sua quinta edizione, dal 2023 a oggi ha venduto oltre 180mila biglietti in tutta Italia

30 Ott 2026 - 11:52
17 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
il piccolo principe
paolo ruffini
teatro carcano