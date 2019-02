"Anatomy Awards 2019", ecco i vincitori degli Oscar senza veli

Come ogni anno il sito "Mr. Skin", in prossimità della notte degli Oscar, assegna gli "Anatomy Awards", ovvero i premi per le migliori scene di nudo o di sesso dell'anno appena concluso. Come sempre si va da categorie classiche, come "Miglior debuttante senza veli" o "Miglior scena in topless" a categorie fantasiose create ad hoc per la situazione, come "Miglior spogliarello russo" per il primo nudo di Jennifer Lawrence. il premio alla carriera di quest'anno è stato invece assegnato a Nicole Kidman.