Cinzella Festival trasloca a Taranto con una line-up d'eccezione

Il 16 Agosto il festival trasforma la location nella capitale del Rock con una combo senza precedenti: Gene Simmons Band e Wolfmother. Gene Simmons, leggendario bassista e cofondatore dei Kiss, nella sua data in esclusiva per l'Italia, riproporrà i classici della band. Con lui sul palco ci saranno i chitarristi Brent Woods (Sebastian Bach, Vince Neil) e Jason Walker e il batterista Brian Tichy (Lynch Mob, The Dead Daisies, Whitesnake, Billy Idol). A far salire l'adrenalina contribuiranno i Wolfmother, stoner rock band australiana capitanata dal chitarrista e fondatore Andrew Stockdale.