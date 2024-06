BOtanique: oltre un mese di grande musica accende Bologna

A luglio sul palco il punk rock dei Fear (3 luglio), la dark-wave dei Cranes (4 luglio) e la pocket orchestra Bandakadabra (5 luglio). Ancora Out of Control Army(6 luglio), una delle band più rappresentative dello ska, l'orchestra tutta femminile delle Balkan Paradise (11luglio) e di ritorno dagli Stati Uniti i JoyCut (12 luglio). Cimini & Orchestra Leggera saranno protagonisti di una "Tragica magica notte" (13 luglio), spazio all duo indie-rock di Liverpool King Hannah (17 luglio), per finire in bellezza con i Persiana Jones (19 luglio) e A Toys Orchestra (20 luglio), iconico gruppo del rock alternativo italiano del nuovo millennio