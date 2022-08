We Reading Festival, Eugenio In Via Di Gioia tra i protagonisti della sesta edizione

La Riviera Romagnola torna a riempirsi di parole e musica con la sesta edizione di We Reading Festival . Il festival rappresenta il momento centrale del network We Reading, progetto culturale unico nel suo genere diffuso in tutta Italia. La manifestazione avrà luogo nel borgo di Santarcangelo di Romagna e vedrà tanti protagonisti del panorama culturale italiano reinventarsi per una sera, portando in scena testi e autori da loro scelti e amati.

Mercoledì 17 agosto alle 21, allo Sferisterio, grande apertura con Pierluca Mariti, o meglio @Piuttosto_Che, influencer, astro nascente della comicità social, che racconterà qualcosa di sé con una serie di letture dal titolo "Ho fatto il classico". Una lettura antologica, ironica e dissacrante, dei grandi classici sempre presenti nei programmi scolastici italiani in cui in molti potranno riconoscersi. A seguire, il live del cantautore romagnolo Davide Amati.

Giovedì 18 agosto alle 21 il palco ospiterà

Eugenio Cesaro e Paolo di Gioia

, membri della band torinese Eugenio in Via di Gioia, che con l’ultimo disco "Amore e Rivoluzione" hanno approfondito tematiche legate all'ambiente e agli sviluppi sociali. Leggeranno "La pianta del mondo" di Stefano Mancuso, autore e accademico che approfondisce temi ambientali anche attraverso la neurobiologia vegetale. A seguire, il concerto del cantautore cesenate Michele Alessandri in arte Sandri.

Sempre nello Sferisterio di Santarcangelo di Romagna, venerdì 19 agosto alle 21 sarà protagonista Stefano Andreoli, fondatore della pagina satirica seguita da oltre un milione di appassionati

Spinoza.it

, autore per i più grandi comici italiani (da Roberto Benigni a Maurizio Crozza) e speaker radiofonico, che darà voce a Storia personale della risata, frammenti di umorismo raccolti in anni di assidua frequentazione del mondo della risata. A seguire, live reunion della band post punk romagnola Ono.

Allo Sferisterio alle 21 di sabato 20 agosto sul palco ci sarà un inedito duo:

Max Collini

, per anni voce narrante e autore dei testi degli Offlaga Disco Pax, che ha poi lavorato nel teatro e nella musica con artisti come Lo Stato Sociale e Massimo Zamboni (CCCP); e Giuseppe Civati, ex parlamentare e fondatore nel 2018 della casa editrice People. Insieme porteranno una lettura antologica dal titolo Rotolando (verso destra). A seguire, il concerto del cantautore Luca Bais, fresco dell’esperienza allo Sziget Festival di Budapest.

Gran finale all’alba (ore 6:00) di domenica 21 agosto: la suggestiva Collina dei Cappuccini di Santarcangelo, con la sua splendida vista sulla riviera, accoglierà il live di

Godblesscomputers

, il progetto musicale di Lorenzo Nada che, ispirato da ritmiche e stilemi della musica black, avanza in territori elettronici mantenendo però fedele il groove e il calore originario del suo suono.