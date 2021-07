Al via "Weekend al castello", con un programma ricco di eventi 

Dal 2 Luglio all’11 Settembre, il Castello di Santa Severa (RM) ospiterà la prima edizione di "Weekend al castello". La rassegna di eventi, concerti, spettacoli teatrali e di danza, stand up comedy, incontri di letteratura e poesia, yoga, astrologia, laboratori artistici e circo per bambini è ideata e organizzata dall’Ass. Culturale ZIP_Zone.

Gli undici weekend estivi della finestra temporale dal 2 Luglio all'11 Settembre 2021, offriranno al pubblico 22 appuntamenti artistici, connessi dal fil rouge della qualità e dell’originalità dei contenuti. Tra gli ospiti più attesi Nada (3 Luglio), Gaia (10 luglio), Nicola Piovani (14 luglio), Emma Nolde e Wrongonyou (17 luglio).

La rassegna, strutturata per attrarre un pubblico inclusivo, ampio e diversificato per interessi ed età, proporrà sia eventi ad ingresso libero che a pagamento, dal prezzo contenuto ed accessibile. Una rassegna artistica che nasce dall’urgenza di ritrovare quei momenti di condivisione e di ottimismo, quel senso di comunità che ormai da troppo tempo va disperdendosi.

L’Associazione ZIP_Zone intende alimentare quel bisogno attraverso l’incontro tra il pubblico e gli artisti, in un’esperienza culturale unica, attrattiva e multidisciplinare che trasformerà il Castello di Santa Severa in un punto di riferimento per persone di ogni età per l’intera estate 2021.