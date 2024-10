Il Berlinguer di Elio Germano apre la Festa del Cinema di Roma

Solo cinque anni, dalla morte di Salvador Allende (1973) a quella di Aldo Moro (1978), per raccontare filologicamente, e senza troppi retroscena, Enrico Berlinguer, segretario del partito comunista più grande in Europa (1,7 milioni di votanti), politico amato e rispettato da tutti, anche dagli stessi avversari, teorico del compromesso storico, padre dell'eurocomunismo, della via democratica al socialismo. A interpretarlo un grandissimo Elio Germano, perfetto nel riportare in vita la figura del politico senza mai strafare. "Ho cercato di non caratterizzarlo troppo, di restituire solo qualche dettaglio di Berlinguer. Quello su cui ho lavorato è la sua particolare prossemica, l'inadeguatezza, la fatica che mostrava il suo corpo, il peso della responsabilità verso gli altri e l'assoluta mancanza di attenzione verso l'esteriorità". Un film che racchiude cinque anni critici della storia d'Italia, dalla strage di Brescia, la legge sul divorzio, l'attentato a Francesco Coco, i servizi segreti, l'omicidio Moro. Segre tiene lontano la retorica e riesce a raccontare questo pezzo di storia del nostro Paese con la nostalgia e la passione di una politica che non esiste più, che non è ambizione del singolo ma è interesse per il bene collettivo. La pellicola è puro cinema didattico, con uno stile documentaristico (caratteristica artistica dei film di Segre), arricchito da materiali d’archivio, e una regia asciutta e rigorosa. Caratteristiche stesse di Berlinguer uomo e politico.