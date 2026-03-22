Fatboy Slim ospite speciale al Matis Club di Bologna
Sabato 28 marzo 2026 Fatboy Slim è ospite più speciale al Matis di Bologna, un appuntamento tra i più attesi nel calendario italiano delle serate in discoteca e che viene riproposto nel club felsineo per il terzo anno consecutivo: un party che si inserisce nel weekend di Cosmoprof 2026 e riporta a Bologna uno dei nomi più longevi della scena elettronica internazionale.
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Norman Cook aka Fatboy Slim ha attraversato diverse fasi della musica contemporanea: dagli esordi negli anni Ottanta con i The Housemartins, fino alla consacrazione con il progetto Fatboy Slim, avviato a metà anni Novanta. In quasi quattro decenni ha costruito una carriera fatta di produzioni, collaborazioni e performance in contesti molto diversi tra loro. Tra i suoi lavori più noti figura l’album “You’ve Come A Long Way, Baby”, così come negli anni ha collaborato con Madonna, David Byrne e Iggy Pop, oltre a ottenere riconoscimenti come Grammy e Brit Awards.
Il concerto di Brighton del 2002 resta uno dei suoi momenti più significativi, con una partecipazione stimata oltre le 250mila persone; un concerto da record riproposto anche nel 2023 e declinato anche sottoforma di documentario. Nel 2024 è stato premiato con l’MPG Award per il contributo alla musica britannica, mentre nel 2025 ha pubblicato “Satisfaction Skank”, con l’imprimatur nientemeno che dei Rolling Stones.
L’appuntamento al Matis di sabato 28 marzo si inserisce nella programmazione di un club che negli anni ha ospitato insieme a Fatboy Slim artisti del calibro di Bob Sinclar, David Morales, Francis Mercier e Seth Troxler.