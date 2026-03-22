Fatboy Slim ospite speciale al Matis Club di Bologna

Norman Cook aka Fatboy Slim ha attraversato diverse fasi della musica contemporanea: dagli esordi negli anni Ottanta con i The Housemartins, fino alla consacrazione con il progetto Fatboy Slim, avviato a metà anni Novanta. In quasi quattro decenni ha costruito una carriera fatta di produzioni, collaborazioni e performance in contesti molto diversi tra loro. Tra i suoi lavori più noti figura l’album “You’ve Come A Long Way, Baby”, così come negli anni ha collaborato con Madonna, David Byrne e Iggy Pop, oltre a ottenere riconoscimenti come Grammy e Brit Awards.