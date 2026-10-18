Fabio Martorana, il nuovo singolo è “Dentro a un vortice”

Con un sound che intreccia la melodia del pop e l’energia del rock, “Dentro a un vortice” racconta un viaggio interiore sospeso tra percezione e realtà. Al centro del brano c’è un’immagine potente: l’artista si guarda allo specchio e, nel riflesso, riconosce l’immagine dell’amore. Ma è proprio quella visione a generare il dubbio: ciò che vede è reale oppure soltanto il frutto della propria immaginazione?