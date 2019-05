Duncan Laurence con "Arcade" in gara per l'Olanda ha vinto l'edizione 2019 dell'Eurovision Song Contest a Tel Aviv. Al secondo posto l'Italia con "Soldi" di Mahmood che è stata battuta sul filo di lana del voto dopo essere stata per una buona parte della gara in testa. Dopo le polemiche, esibizione per Madonna con due canzoni: "Like a prayer" e un'altra tratta da "Madame X", il suo ultimo album in uscita a giugno.