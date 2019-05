A TEL AVIV 14 maggio 2019 10:32 Eurovision Song Contest: si parte con Mahmood, ecco chi sono gli avversari Ad ospitare la manifestazione internazionale in cui gareggiano i cantanti di 41 Paesi è Israele: Madonna è lʼospite dʼonore

Tutto pronto per l'Eurovision Song Contest, il festival internazionale in cui gareggiano i cantanti di 41 Paesi: a rappresentare l'Italia è Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo, con il brano "Soldi". Ad ospitare la manifestazione è Israele, che lo scorso anno ha trionfato con Netta Barzilai. Tra i conduttori anche la modella Bar Refaeli. La prima semifinale è in programma martedì 14, la seconda giovedì e la finale andrà in scena sabato 18 maggio.

I PAESI PIU' AGGUERRITI - Ecco quali sono i Paesi più agguerriti che sfideranno l'Italia nella grande finale di Tel Aviv. A rappresentare l'Azerbaijan è Chingiz con "Truth". Per l'Olanda: il cantante sarà Duncan Laurence con il brano "Arcade". Cipro: in gara la cantante greca Tamta Goduadze con il brano "Replay". Grecia: Katerine Duska canterà "Better Love". Francia: parteciperà Bilal Hassani con "Roi". Israele: il rappresentante è Kobi Marimi con "Home". Malta: la cantante è Michela Pace con "Chameleon". Norvegia: il gruppo KEiiNO con il brano "Spirit in the sky". Polonia: i folkloristici Tulia con "Fire of love". Russia: Sergey Lazarev con "Scream". Spagna: Miki Núñez con "La venda". Svezia: John Lundvik con "Too Late For Love". Svizzera: Luca Hanni con il brano "She got me". Islanda: il gruppo metal Hatari con il brano "Hatrio mun sigra".

ITALIANI AL PODIO - La prima vittoria italiana all'Eurovision Song Contest risale al 1964 con Gigliola Cinquetti con "Non ho l'età", poi nel 1990 toccò a Toto Cutugno con "Insieme". Negli ultimi anni, l'Italia - tra i Paesi fondatori della kermesse - è arrivata per sei volte nella Top 10, con due podi: nel 2011 Raphael Gualazzi con "Madness of Love" si piazzò al secondo posto e nel 2015 Il Volo con "Grande amore" centrò il terzo posto. Lo scorso anno il duo Ermal Meta-Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente" ha conquistato la quinta posizione.