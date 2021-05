Emma Stone: "Da piccola ero innamorata di Leonardo DiCaprio"

lapresse

Nella cameretta aveva una sua foto autografata che aveva ricevuto per il 12esimo compleanno e ha confessato di aver visto ben "sette volte e mezzo" "Titanic". Emma Stone era innamorata pazza di Leonardo DiCaprio. A confessarlo è la stessa attrice in un'intervista, ricordando il momento in cui DiCaprio le consegnò l'Oscar nel 2017 come Miglior attrice per "La La Land". "In quel momento - ha rivelato - riuscivo a pensare soltanto a lui".